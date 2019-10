Bub von zurückschnellender Motorsäge verletzt

Mit Holzarbeiten war Donnerstagnachmittag ein 42-Jähriger in seinem Betrieb in der Gemeinde Bad Eisenkappel beschäftigt. Sein neunjähriger Sohn war ebenfalls in der Werkstatt und bastelte mit Holzstücken. In einem kurzen unbeobachteten Moment holte der Bub eine kleine akkubetriebene Motorsäge und versuchte damit, eines der Holzstücke abzuschneiden. Plötzlich schnellte die Säge zurück: Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Vater alarmierte sofort die Rettung. Der Bub wurde vom C11-Team ins UKH geflogen.