Frauen haben ab heute die Null am Lohnzettel

Eine Erklärung dafür ist die hohe Teilzeitrate. Die wird gerade in der Pension zur Armutsfalle, weiß Sarah Baier, Referentin für Sozialversicherungsrecht bei der Arbeiterkammer Salzburg: „Als Faustregel gilt: Ein Jahr in Teilzeitbeschäftigung verringert die Pension um ein Prozent. Wer ein ganzes Jahr pausiert, um sich um die Kinder zu kümmern, verliert gleich zwei Prozent.“ Zwar werden nach der Geburt eines Kindes die ersten 48 Monate als Kindererziehungszeiten angerechnet. Doch sind es noch immer überwiegend Frauen, die die Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen übernehmen. Für die Pension kommt da wenig zusammen. „Künftig zählt jedes Erwerbsmonat für die Pension. Wer durch eine Teilzeitanstellung weniger verdient, für den schaut es am Ende trist aus“, sagt Baier. Konkret bekommen Frauen im Schnitt um 40,6 Prozent weniger Pension als Männer. Eine Möglichkeit für eine faire Aufteilung in der Beziehung ist das Pensions-Splitting: Jener Elternteil, der sich der Kindererziehung widmet, erhält dabei vom Partner eine Gutschrift am Pensionskonto.