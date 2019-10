Graz droht der totale Verkehrsinfarkt

Auch Öffis regelmäßig völlig überfüllt

„Wäre der Weg nicht so weit, würde ich vom Hauptbahnhof in die Arbeit lieber zu Fuß gehen - so überfüllt sind die Straßenbahnen in der Früh“, stöhnt ein Steirer, der mit dem Zug nach Graz pendelt. Das Öffi-Netz in Graz ist ausbaufähig. Und so wollen auch viele nicht aufs Auto verzichten: „134.000 waren Ende 2017 in Graz, 90.000 in GU gemeldet“, weiß Auer.