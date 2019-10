Heeresboot-Drama: Justiz ermittelt nicht mehr

Fortführungsantrag eingestellt

Ein Verfahren in Bezug auf ein allfälliges Versagen in der Rettungskette wurde Mitte Mai eingestellt. Ein Opferanwalt stellte einen Fortführungsantrag, der nunmehr von einem Drei-Richter-Senat des Landesgerichts Korneuburg abgelehnt wurde. Nach Angaben eines Gerichtssprechers mangelte es an der Kausalität. „Selbst wenn die Rettungskette zu hundert Prozent funktioniert hätte, wäre es bei den Opfern zu einem großen Sauerstoffmangel gekommen“, somit liege „kein strafbares Verhalten“ vor, hieß es am Montag.