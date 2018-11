Bootsführer hätte Kentern verhindern können

Das Durchfahren der Heckwelle eines anderen Bundesheerbootes - durch das die Tragödie ihren Anfang genommen hatte - sei an und für sich „unproblematisch“ gewesen. Auch die durch das Manöver eingedrungenen rund 2000 Liter Wasser, die stärkere Bugbeladung und das Eintauchen wurden von dem Sachverständigen Hermann Steffan als unbedenklich eingestuft. Erst die Verkettung der Faktoren damit, dass der Bootsführer den Schub nicht zurücknahm, führte zum Drama. Sonst nämlich wäre der Bug wieder aufgetaucht und das Wasser am Heck abgeflossen. So drang es weiter ins Boot ein und brachte es in kürzester Zeit zum Kentern. Hätte der Bootsführer auf Null-Geschwindigkeit reduziert, wäre nichts passiert, so der Gutachter.