Polizei erwischte bei Kontrolle fünf Illegale

Am 3. Oktober 2019 wurden von der Polizei Kontrollen in einem Wohnobjekt in der Gemeinde Traun durchgeführt. Dabei wurden insgesamt fünf Personen, drei aus Bosnien und Herzegowina im Alter von 23, 26 und 46, Jahren, ein 30-Jähriger aus dem Kosovo und ein Serbe, 26 Jahre alt, nach fremdenrechtlichen Bestimmungen wegen ihres illegalen Aufenthaltes festgenommen.