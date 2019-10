Falsche Polizisten am Hörer: Rentnerin als Opfer

„Krone“-Leser kennen den Trick: Ein unbekannter Anrufer meldet sich, gibt sich als Polizist aus und will eigentlich nur groß abkassieren. So passiert im Raum Traiskirchen. Ein 81-jähriger Mann aus Traiskirchen erstattete am Dienstag bei der Polizeiinspektion die Anzeige, dass er soeben von einem angeblichen Polizisten angerufen wurde und gefragt worden war, ob er Bargeld oder Sparbücher zu Hause habe. Daraufhin handelte der Rentner aber völlig richtig und legte sofort auf.