NEOS-Aufruf an alle, die „Schnauze voll haben“

Die NEOS haben am Freitagnachmittag bei ihrer Abschlusskundgebung vor der Nationalratswahl in Wien noch einmal heftige Angriffe gegen die „Ibiza-Koalition“ geritten und klargestellt, worum es aus ihrer Sicht am Sonntag geht: „Ich möchte nie wieder die Neigungsgruppe Korruption und Rechtsextremismus in der Regierung sehen“, tönte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Die anwesenden Kandidaten und Funktionäre hatten zuvor an der Klimademo teilgenommen.