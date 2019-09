„Modern Warfare“: Trailer gibt Einblick in Story

Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward haben einen neuen Trailer zur Story ihres am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Shooters „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht. Captain Price und die SAS verbünden sich darin mit der CIA und den - fiktiven - urzikstanischen Befreiungskräften, um gestohlene chemische Waffen wiederzubeschaffen. Der Versuch, einen weltweiten Krieg zu verhindern, führt die gemeinsame Task Force nach London, in den Nahen Osten und andere Schauplätze rund um die Welt.