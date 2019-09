Wegen Spielsucht Büros von Verbänden geplündert

Ein Marokkaner, der offenbar wenige Tage zuvor in das Fitnessstudio auf der Ostseite des Tivolistadions eingebrochen hatte, soll dem 22-Jährigen den Floh ins Ohr gesetzt haben. „Er meinte zu mir, dass es dort etwas zu holen gibt“, erklärte der in unmittelbarer Nähe wohnende Dominikaner am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht. Angetrieben von seiner Spielsucht und seiner Drogenabhängigkeit ließ sich der 22-Jährige nicht lange bitten. Insgesamt fünf Mal schlug der mehrfach vorbestrafte Mann in nur wenigen Tagen zu und konnte etwa in den Räumlichkeiten von Wacker Innsbruck, dem Tiroler Fußballverband oder dem Bob- und Skeletonverband insgesamt rund 6000 Euro erbeuten. „Ich habe das ganze Geld in Sportwetten, in Automaten im Casino oder in Marihuana gesteckt“, meinte der Angeklagte. Die Mobiltelefone, die er nicht weggeworfen hatte sowie andere Wertgegenstände und Verbandsjacken will der Mann auf der Straße verkauft oder gegen Drogen eingetauscht haben.