Ungar (63) mit Laserblocker auf „Süd“ unterwegs

Strafe und Anzeige

Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle erkannten die Polizeibeamten den Laserblocker beim Pkw des Ungarn. Dieser wurde danach in einer Fachwerkstätte ausgebaut und beschlagnahmt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in der Höhe von mehreren tausend Euro zahlen. Es erfolgt eine Anzeigeerstattung an die BH Wolfsberg.