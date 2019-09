Boeing 737 Max muss weiterhin am Boden bleiben

Elf Monate nach dem Crash einer Boeing 737 Max in Indonesien und ein halbes Jahr nach dem Absturz einer Maschine des gleichen Typs in Äthiopien muss das Modell noch immer am Boden bleiben. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte am Montag, es gebe noch keinen Termin für die Aufhebung des Flugverbots in den USA. Andere Länder würden individuell über die Wiederaufnahme des Flugbetriebs für die Boeing 737 MAX entscheiden, hieß es weiter.