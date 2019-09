Defekte Standseilbahn: 800 Wanderer saßen fest

Ein gerissener Hydraulik-Schlauch hat am Samstag gegen 14 Uhr die Standseilbahn auf die Wurzeralm bei Spital am Pyhrn in Oberösterreich für den Rest des Tages lahmgelegt. Hunderte Wanderer und Ausflügler mussten zu Fuß absteigen oder wurden mit Kleinbussen ins Tal gebracht. Der Schaden wurde mittlerweile repariert, am Sonntagvormittag ist der Betrieb wieder ganz normal angelaufen.