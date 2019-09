Kind in Bus vergessen: „Ein anspruchsvoller Job“

„Davon kann keiner leben“

Für Transportunternehmer Gunter Mayrhofer, der gerade erst bei einem Aktionstag für eine faire Bezahlung der Kindergarten- und Schultransporte geworben hat, zeigt sich aber auch ein grundsätzliches Problem: „Die Fahrten zum Kindergarten spielen sich innerhalb einer Stunde ab. Von so einer Tätigkeit kann normalerweise keiner leben. Wir brauchen eine vernünftige Bezahlung. Es ist schließlich ein sehr anspruchsvoller Job. Es geht um die Sicherheit der Kinder.“ Mayrhofer will damit, darauf legt er großen Wert, das Fehlverhalten der handelnden Personen in Dorf an der Pram nicht entschuldigen.