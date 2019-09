Kindergartenkind drei Stunden lang in Bus gefangen

Handabdrücke auf Fensterscheibe

Auch die Buschauffeurin bemerkte den Knirps nicht, der sich still verhielt, und fuhr mit dem „blinden Passagier“ an Bord nach Hause und versperrte nach dem Aussteigen das Fahrzeug. Erst als die Fahrerin gegen 11 Uhr wieder ihre Tour beginnen wollte, bemerkte sie das verstörte und verweinte Kind. An den Scheiben waren nämlich überall verschmierte Handabdrücke von seinem verzweifelten Versuch, herauszuklettern.