„Das Schutzhaus ist unsere Heimat!“

„Mein Vater war 1949 als Tischler auf der Hütte tätig, hat diese dann 1950 gepachtet, und ich sowie meine Brüder sind hier oben aufgewachsen“, erzählt Ingeborg, die heuer ihren 36. Sommer als Hüttenwirtin in den Karnischen Alpen verbringt. „Ich durfte in dieser Zeit viele schöne Momente hier oben in den Bergen erleben“, erinnert sich die 60-Jährige zurück, etwa als sie das erste Mal ihren Sohn Marian zur Schutzhütte hinaufgetragen hat oder als im Vorjahr Enkel Maximilian rauf kam.