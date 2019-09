Lieber vor Zündlern den Kopf in den Sand stecken!

Schauspiel holt Beifall

Die Erstarrung passt ins Heute, in dem Rechtsruck-Regierungen und Klimawandel-Skeptiker zündeln und die globale Zukunft gefährden. Ängste und Bequemlichkeit lassen viele lieber den Kopf in den Sand stecken. Einer Neudeutung weicht die Inszenierung aber aus, hält sich an die Vorlage. Tolles Schauspiel tröstet darüber hinweg! Rudi Müllehner ist grandios, wenn er als Biedermann Emotionen verbirgt oder eben durchbrechen lässt. Punktgenau gelingt Gina Christof die Grätsche zwischen Dienstmädchen und Zündler, sie wechselt sekundenschnell die Rollen. Tom Büning überzeugt als ungebetener Gast und Paula Kühn gibt Frau Biedermann weiche Konturen. Die Inszenierung erhielt viel Beifall!