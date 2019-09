32-mal virtuell um den Erdball gelaufen

Alles in Kilometer umgerechnet

92 Betriebe mit 3161 Mitarbeiter nahmen an dem Projekt teil. Mittels eines online Programms wurden sämtliche sportliche Aktivitäten (Laufen, Kegeln, Schwimmen, Yoga, Hausarbeit) in Laufkilometer umgerechnet. In zehn Wochen wurde laut dieser Rechnung die Erde ganze 32-mal umrundet. Alleine siebenmal schaffte dies die Gewinnerfirma Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH aus Pasching.