Kein Sturm-Stadion: „Fehler der Stadtregierung“

Am Donnerstag wird im Grazer Gemeinderat alles fixiert: Die Stadt zahlt dem GAK 300.000 Euro für die getätigte Beteiligung an den Umbaukosten in Weinzödl sowie 100.000 Euro Ablöse für die errichtete Tribüne. Der ursprünglich geplante Ausbau ist damit vom Tisch - die Athletiker werden auch langfristig ihre Heimspiele in Liebenau austragen.