Huawei-Forschungszentrum in Österreich geplant

Huawei ist seit 2007 in Österreich vertreten und beschäftigt hier rund 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz in Österreich im Vorjahr um fast ein Drittel auf 296 Mio. Euro. Weltweit beschäftigt der Technologiekonzern mit Hauptsitz in Shenzhen über 170.000 Mitarbeiter und steigerte den Umsatz im Vorjahr um 21 Prozent auf 108,5 Milliarden Dollar (97,9 Milliarden Euro).