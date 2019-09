Burgbau mit Anspruch auf die Ewigkeit

Zehn Jahre ist es bereits her, dass in Friesach die Burgbau-Idee in die Realität umgesetzt wurde. Kritiker gab und gibt es genug, aber auch sichtbare Erfolge: Der Wohnturm ist elf Meter hoch, 208 Menschen haben auf der Baustelle bisher Arbeit und damit einen Weg zurück auf den ersten Arbeitsmarkt gefunden, gut 18.000 Besucher im Jahr staunen über den Bau von Siegfriedstein.