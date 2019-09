Badegast ging unter: Polizisten als Ersthelfer

Eine 82-jährige Urlauberin schlug Freitagnachmittag am Klopeiner See in Kärnten Alarm, weil sie einen reglos treibenden Mann im Wasser entdeckt hatte. Ein 61-jähriger Urlauber konnte den 73-Jährigen bergen und auf den Badesteg bringen. Polizisten aus St. Kanzian begannen mit der Wiederbelebung.