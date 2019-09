EU-Kommissar: Impfen notfalls zur Pflicht machen

„Impfungen unterbrechen einen Teufelskreis“

„In Europa sterben Kinder an vermeidbaren Krankheiten“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Impfungen sind eine der wichtigsten Erfindungen in der Geschichte der Medizin.“ Tedros forderte mehr Investitionen in neue Impfstoffe sowie mehr Hilfsgelder, um Kinder auch in entlegenen Konflikt- oder Katastrophengebieten mit lebensrettendem Impfstoff zu erreichen. „Die Ärmsten und am stärksten Benachteiligten laufen am meisten Gefahr, leer auszugehen“, sagte er. „Impfungen unterbrechen einen Teufelskreis, der Kinder in Armut gefangen hält.“