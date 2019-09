20 Jahre Haft statt lebenslang für Frauenmörder

Nach der Trennung des Paares war die 48-jährige Frau zu Verwandten nach Bad Schallerbach gezogen. Dort lebte sie allein in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Im März 2018 stand der in Kroatien lebende Ehemann dann plötzlich bei ihr vor der Tür, um noch einmal mit ihr zu sprechen. Im Zuge dieser Unterredung kam es in den Morgenstunden dann zur Bluttat.