Winter schickte seine Vorboten bis in die Täler

Während auf vielen Weiden jetzt die Tiere für den Almabtrieb festlich geschmückt werden, sorgte Tief „Ferdinand“ am Sonntag schon für die ersten Schneefälle in den Alpenregionen - etwa in Tirol. Die weiße Pracht fiel aber nicht nur auf den hohen Gipflen, auch im Sellraintal und in Kühtai wurden Schneefälle verzeichnet.