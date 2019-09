Bis zu 27 Grad: Sonne setzt sich gegen Regen durch

Am Mittwoch überziehen von Südwesten her hohe Schleierwolken den Himmel und die Sonne scheint oft nur noch diffus durch den Wolkenschirm. Am Nachmittag werden die Wolkenfelder dann auch dichter, Regen gibt es aber kaum. Generell etwas sonniger ist es hingegen im Westen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Südost. Frühtemperaturen von sechs bis elf Grad werden von Tageshöchstwerten von 18 bis 23 Grad abgelöst.