Starker KAC putzt Asker 4:0, Shutout für Haugen

Stark! KAC zeigt im norwegischen Asker in der Champions Hockey League eine richtig starke Leistung, schlägt die Norweger mit 4:0. Besondere Freude für Goalie Lars Haugen: In seiner Heimat gelingt dem 32-Jährigen ein Shutout. KAC nun mit Dreikampf um den Aufstieg in der Königsklasse.