Streit über regelmäßige Fahrtests neu entfacht

„Verkehrssystem gehört seniorenfähig gemacht“

In den letzten Monaten gab es mehrere Unfälle, an denen Ältere beteiligt waren. Die Debatte um einen regelmäßigen Tauglichkeitstest bei Senioren ist im Laufen, in der Schweiz wurde das „Problem“ schon angegangen. Beim ÖAMTC will man nicht so scharf schießen: „Die Altersgruppe der 22- bis 26-jährigen Lenker verursacht genau so viele Unfälle wie die 77- bis 85-Jährigen“, so Stefan Neubauer. „In Zukunft wird es darum gehen, das Verkehrssystem seniorenfähig zu machen“, erklärt Christian Gratzer vom VCÖ.