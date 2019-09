Hundehasser legt in Parkanlage Giftköder aus

Ein bislang unbekannter Täter legte in der Parkanlage Hofwiese bzw. im Nahbereich der Parkanlage in Kremsmünster präparierte Hundeköder aus. Dabei soll es sich um mit Glassplittern versehene Fleischklumpen handeln. Ein Vorfall ereignete sich am 31. August 2019, im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden ein zweiter bekannt.