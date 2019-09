In Großbritannien wird gesünderes Fanta verkauft

Österreichisches Fanta enthält doppelt so viel Zucker wie britisches. Hierzulande befinden sich in dem Getränk 51,1 Gramm Zucker pro einem halben Liter. Laut Weltgesundheitsorganisation überschreitet dies bereits die Menge an Zucker, die täglich konsumiert werden sollte. In britischem Fanta befinden sich hingegen „gerade“ einmal 23 Gramm. Bei dem klassischen Coca-Cola gibt es laut dem Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ keinen Unterschied.