Man wird sich mit der AfD auseinandersetzen müssen

Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zeigen einmal mehr, dass Deutschland im Umbruch ist. Während nämlich für die klassischen Volksparteien jeder Prozentpunkt, den sie zumindest halten konnten, ein Grund für fast schon bemitleidenswerte Jubelsänge ist, darf sich der politische Ur-Gegner in Form der AfD über stete und satte Zuwächse freuen. Auch wenn CDU/CSU und die SPD ihre ersten Plätze halten konnten: Aufatmen können sie nicht. Das Wahlergebnis sollte beiden Parteien schwer zu denken geben.