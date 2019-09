Iranischer Supertanker schaltete Ortungssignal aus

Das AIS bezeichnet ein Funksystem, das durch den Austausch von Navigations- und anderen Schiffsdaten die Sicherheit und die Lenkung des Schiffsverkehrs verbessert. Es wurde am 6. Dezember 2000 von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO als verbindlicher Standard angenommen. Seit dem 1. Jänner 2004 ist es für alle Berufsschiffe über 300 Bruttoregistertonnen (BRZ), die in internationalen Gewässern unterwegs sind, sowie - seit dem 1. Juli 2008 - auch für solche über 500 BRZ in nationalen Gewässern verpflichtend zu betreiben. Auch Schiffe, die länger als 20 Meter sind oder mehr als 50 Passagiere an Bord haben, müssen mit einem AIS-Bordgerät ausgerüstet sein.