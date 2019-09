Mit Auto gegen Baum geprallt: Lenker (29) tot

Der Mann war am Montag kurz vor 22 Uhr mit seinem Pkw auf der Möchlinger Landesstraße L118 in Moos unterwegs. Er fuhr in Richtung Gallizien. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf das Straßenbankett. In der Folge kam er mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern.