FPÖ-Plan gegen Wohnungsnot: Bund soll mehr bauen

Stolperstein Länder

Ganz so einfach wäre die blaue Idee allerdings nicht umzusetzen: Abgesehen von der aufgrund der Steuerbegünstigung für Gemeinnützige per se schwierigen Konstruktion liegt der Wohnbau grundsätzlich in den Händen der Länder - man müsste sich also mit Wien & Co. arrangieren.