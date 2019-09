„Zahnbürsten“-Sager von FPÖ-Mann sorgt für Wirbel

Was für ein Timing: Just vor dem Gedenktag, an dem sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal jährt, sorgt ein Politiker hierzulande mit einem zweifelhaften Zitat für Aufregung: Kärntens FPÖ-Chef Gernot Darmann schlug am Wochenende vor, dass „Drogendealer ihre Zellen mit der Zahnbürste putzen“.