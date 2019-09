Riesige Mure verlegt in Tirol Bundesstraße

Heftige Gewitter gingen am Samstagabend über einigen Teile Tirols nieder. Vor allem im Arlberggebiet waren die Regenfälle zum Teil sehr stark. Im Ortsteil Klaus in Strengen ging eine Mure auf die Bundesstraße nieder. Zwölf Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine Tischlerei wurde zerstört. Auch im Gemeindegebiet von Grins sorgte ein Murenabgang für Aufregung. Das neu errichtete Auffangbecken fing die Mure jedoch zum Glück ab.