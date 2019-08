Alkoholisierte Männer stehlen Burschen das Bike

Drei junge Männer haben bei einem Fast-Food-Restaurant in St. Veit/Glan ein 3400 Euro teures Mountainbike gestohlen. Ein 15-jähriger Jugendlicher hatte es kurz zuvor dort abgestellt. Er sah noch, wie einer der Täter das Bike in sein Auto verlud und dann flüchtete. Die Männer gaben an, dass sie alkoholisiert gewesen seien.