Nach Raub und Erpressung muss 15-Jähriger in Haft

Mit seiner Mutter war der Angeklagte 2010 von Israel nach Österreich gekommen. Schnell war er dann als Siebenjähriger ins Heim gekommen, weil die Mama mit ihm überfordert gewesen sei. Weder im Heim noch in der Schule habe es ihm recht getaugt, erklärte der 15-Jährige in Steyr dem Gericht. Mehr oder weniger aus Langeweile sei er dann in die Kriminalität abgerutscht - und das auch nicht erst mit 14 Jahren. Doch da man erst ab dem 14. Geburtstag strafmündig ist, musste sich der Bursch am Mittwoch „nur“ wegen seiner Straftaten seit diesem Stichtag vor dem Schöffensenat verantworten.