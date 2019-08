Lkw samt Anhänger kippte auf der A8 um

Ein 46-jähriger Portugiese fuhr am 28. August 2019 um 9.30 Uhr mit seinem LKW-Zug auf der A8 Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Passau und kam aus bisher unbekannter Ursache in etwa auf Höhe Straßenkilometer 52,1 im Gemeindegebiet von Peterskirchen rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend verriss der Lenker das Fahrzeug nach links und geriet mit diesem in Schleudern. Er stieß gegen die Mittelleitschiene und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Dabei kippte der Anhänger auf die linke Seite, er kam quer über die Fahrbahn zu liegen.