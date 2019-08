Kommt die Digitalisierung in eine Midlife Crisis?

Ist man mit 40 alt oder jung? Die Ars Electronica begibt sich ob der Ungewissheit in die Krise. Der Titel heuer lautet „Out of the Box - The Midlife Crisis of the Digital Revolution“. Durchkauen will man die gemischten Gefühle beim Blick in die Zukunft: Digitalisierung vernichtet Gewohntes, lässt Maschinen denken, macht Angst, erschafft aber zugleich neue Chancen.