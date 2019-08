115 Jahre alte US-Kirche wird Raub der Flammen

Ein Feuer in einer 115 Jahre alten Kirche in der US-Metropole Philadelphia weckt schlimme Erinnerungen an das Flammeninferno in Notre Dame: Der Brand war ebenfalls während Arbeiten am Kirchdach entstanden - auch hier kämpften die Einsatzkräfte unter riskanten Umständen gegen das Feuer, das das Gebäude teilweise zum Einsturz brachte. Der Dachstuhl brannte beinahe zur Gänze ab.