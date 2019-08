„Alles wird rund um Sonne und Menschheit kreisen“

„Bei der ersten Klangwolke stellten Leute noch Radios in die Fenster“, blickt Klaus Luger, Bürgermeister in Linz, zurück. 40 Jahre später ist er gespannt auf die Jubiläumsklangwolke, die auch von der „Krone“ präsentiert wird. Sie heißt „Solar“ und entfaltet sich am Samstag, 7. September ab 20.30 Uhr im Donaupark.