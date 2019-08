Spanier paddelte von San Francisco nach Hawaii

50er auf hoher See mit Keks gefeiert

Geschlafen habe er nicht viel. Dem Bericht zufolge habe er jede Stunde die Koordinaten checken müssen und ob er noch auf Kurs war. Auch jetzt schlafe er noch nicht mehr als ein paar Stunden am Stück, aber seine Schlafenszeiten normalisierten sich langsam, so de la Rosa, der seinen 50er auf hoher See „mit einem kleinen Keks“ gefeiert habe. Mehr als zehn Kilo habe er auf der Fahrt abgenommen.