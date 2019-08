Bei dieser Friseurin kann man gratis einkaufen

Nicht nur Kunden können in der „Kost-nix-Ecke“ stöbern

Die Unternehmerin Sylvia Warsame will nicht genutzten Gegenständen zu einer zweiten Chance verhelfen. „Mit der Kost-nix-Ecke möchten wir vom Coiffeur Höfergasse ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen und einen Raum im Grätzel schaffen, in dem jeder willkommen ist. Man muss auch keine Kundin oder Kunde sein, um bei uns in der Kost-nix-Ecke zu stöbern“, erklärt sie. Jeder kann Dinge, die nicht mehr benötigt werden, unkompliziert in ihrem Geschäft in Alsergrund abgeben. „Bitte bringen Sie nur Sachen vorbei, die Sie mit gutem Gewissen auch Freunden schenken würden“, erklärt Warsame. „Die Dinge sollten brauchbar, funktionstüchtig und sauber sein.“