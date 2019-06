Das passiert mit den „Leichen“ im Kleiderschrank

Dies ist das Ergebnis einer Umfrage vom Marktforschungsinstitut Marketagent.com zum Kleider-Konsum und -Umgang im Auftrag von Greenpeace. Befragt wurden im April 2019 insgesamt 1500 Personen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren. So hängen in den österreichischen Schränken 72 Millionen Kleidungsstücke, die nur sehr selten oder gar nie getragen worden sind. Und was passiert, wenn der Schrank schlussendlich aus allen Nähten platzt und man trotzdem Platz für die „Beute“ vom letzten Sale-Verkauf braucht?