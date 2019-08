Feuerwehren wehren sich gegen Gerüchte im Netz

Wie berichtet, hatte das Mädchen angezeigt, bei einem Polterabend vom Bräutigam vergewaltigt worden zu sein. Die beiden sind Mitglieder in derselben Freiwilligen Feuerwehr. Um nicht in Misskredit zu geraten, haben inzwischen mehrere Wehren auf Facebook beteuert, dass dieser Vorfall nicht in ihren Reihen stattgefunden habe. Man wolle sich davon distanzieren.