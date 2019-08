Attentäter spannte eine Nylonschnur über Radweg

Heimtückisch und auch lebensgefährlich ist der jüngste hinterhältige Anschlag, der sich in der Ortschaft Steindorf in Seewalchen am Attersee ereignet hat: Ein Attentäter spannte-vermutlich in der Nacht auf Samstag - in Hüfthöhe eine 1,5 Millimeter dicke Nylonschnur über einen öffentlichen Rad- und Gehweg.