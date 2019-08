Fluch oder Segen: Die E-Roller auf allen Wegen

Plötzlich waren sie da: die E-Scooter. Wie aus dem Nichts tauchten die eigentlich nicht ganz neuen Fortbewegungsmittel in allen großen Städten auf. Zahlreiche Anbieter buhlten um Kunden, für die die Nutzung so bequem wie möglich gestaltet werden sollte: App runterladen, Roller ausleihen, fahren, ankommen und den Scooter am Ziel einfach stehen lassen. Die Konsequenz: An allen Ecken und Enden, an Gehsteigen, Fußgängerübergängen – an allen möglichen und unmöglichen Stellen lagen – standen und blockierten die E-Scooter plötzlich alle Wege.