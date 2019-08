Aus Eifersucht Ex mit Auto gerammt: Urteil

Ex-Freund will kein Geld



Trotz Schmerz, acht Wochen Gips und Rehabilitation will der Ex-Freund keinen Schadenersatz. Die junge Frau macht jetzt eine Ausbildung zur Pflegeassistentin. Weil sie unbescholten ist, verzichtete das Gericht auf eine unbedingte Strafe. Daher nur ein Jahr bedingte Haft und 1.440 Euro. Die 22-Jährige nahm an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.