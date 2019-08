Texaner nach fünf Verschiebungen hingerichtet

„Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun“

Einem Sprecher der texanischen Justiz zufolge sollen Swearingens letzte Worte gewesen sein: „Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun.“ Nach Angaben des Death Penalty Information Center handelte es sich um die zwölfte Hinrichtung in den USA seit Jahresbeginn.